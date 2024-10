Corinthians vence Cuiabá com Memphis decisivo, time misto e deixa o Z4

Com time misto, o Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e encerra a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento.

Memphis Depay marcou de pênalti. Foi o segundo gol do atacante holandês pelo clube alvinegro, ambos foram em bolas paradas.

O Timão salta para a 15ª colocação, com 35 pontos, e fica pela primeira vez em dois meses fora da degola após o fim da rodada. A equipe auriverde permanece no 19º lugar, somando os mesmos 27 pontos.

Essa foi a segunda vitória do Corinthians fora de casa em todo o campeonato. A equipe paulista tem o pior desempenho como visitante, mas foi superior ao Cuiabá no confronto direto no Z4.

O Timão rebecerá o Palmeiras pelo Brasileirão, na próxima segunda-feira (4 de novembro), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Dourado visita o Bragantino, no sábado (2), às 16h, no Nabizão.

Como foi o jogo

O Corinthians não teve grandes chances, mas saiu na frente do placar ao explorar a fragilidade defensiva do Cuiabá. A equipe de Ramón Díaz foi mais eficiente para se aproximar da área adversária antes de finalizar, apesar de ceder espaços. Ao contrário dos visitantes, o Dourado teve apenas uma chance de concluir perto da meta de Hugo Souza — as demais foram todas de fora da área. O pênalti que ocasionou o primeiro gol do Alvinegro, marcado por Memphis Depay, aconteceu após uma ligação direta do zagueiro Félix Torres para Talles Magno. No entanto, o camisa 43 teve tranquilidade para driblar dentro da área e sofrer a falta.

O Cuibá não se entregou e melhorou após o intervalo. Em contrapartida, o Timão abriu mão da posse de bola e passou a se defender. Nas finalizações de média distância, o time auriverde passou a assustar o goleiro Hugo. No entanto, as melhores chances da segunda etapa foram do Corinthians, em lances com Talles Magno — uma cabeçada para fora do atacante e um chute na trave.

António Oliveira na Arena Pantanal

Ex-técnico de Cuiabá e Corinthians, António Oliveira compareceu à Arena Pantanal para acompanhar a partida. Sem clube desde que foi demitido pelo Timão, ele foi ao Mato Grosso de visita. O treinador português foi flagrado pelas câmeras da transmissão e chegou a ser questionado sobre a torcida. Porém, não quis comentar a preferência.

António Oliveira acompanha partida Cuiabá x Corinthians na Arena Pantanal, nesta segunda-feira (28) Imagem: Reprodução/Sportv

Gols e destaques

Lance confuso tem VAR, mas árbitro não marca nada. Antes dos 10 minutos, o VAR precisou ser acionado por conta de um lance confuso envolvendo um possível pisão de Filipe Augusto em Breno Bidon dentro da área. Inicialmente, o árbitro marcou falta próxima à linha de pênalti, mas a cabine de vídeo chamou para revisão. Na visão do juiz, não houve contato, e a falta foi cancelada.

Memphis marca de pênalti. Félix Torres faz lançamento longo e encontra Talles Magno livre. O atacante invade a área, pedala para cima de Marllon e é derrubado. O árbitro Bruno de Araujo assinala pênalti sem pensar duas vezes. A cobrança foi do atacante holandês, que cravou cravou no canto direito de Walter, à meia altura. O goleiro nem saiu na foto.

Memphis Depay comemora gol em Cuiabá x Corinthians, confronto do Campeonato Brasileiro Imagem: Gil Gomes/AGIF

Talles desperdiça duas na segunda etapa. O Cuiabá tinha mais posse de bola, mas Talles Magno teve as melhores chance da segunda etapa. Uma em bola aérea, com defesa espetacular de Waltes, antes dos 30 minutos, e outra perto dos 40 minutos, em chute de dentro da área na trave. No entanto, faltou pontaria para o atacante.

Cuiabá vai para cima no finalzinho. Já nos acréscimos, o Dourado apertou a marcação e teve uma boa chance para empatar a partida. Clayson cruza da intermediária, Pitta ajeita errado, e Matheus Bidu afasta. Na pressão, a bola é desviada, e Hugo se estica, a bola passa raspando na trave e vai para escanteio.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 28 de outubro de 2024, às 19h00 (de Brasília)

Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (AB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Cartões amarelos: Clayson, Ramon, Sobral, Filipe Augusto e Marllon (CUI); Igor Coronado e Raniele (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Memphis (pênalti), aos 43'/1ºT

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre (Eliel), Marllon, Filipe Augusto (Railan) e Pitta; Lucas Fernandes, Gustavo Sauer (Max) e Ramon; Clayson, Bruno Alves e Fernando Sobral (Denilson). Técnico: Bernardo Franco.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele (Romero), Alex Santana (Charles), Breno Bidon (Charles) e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.