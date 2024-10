Corinthians tem Garro no banco e novidades contra o Cuiabá; veja escalações

Sem poder contar com o atacante Yuri Alberto e o volante José Martínez, Ramón Díaz promoveu mudanças no Corinthians contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (28), em partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza (c); Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Breno Bidon e Igor Coronado; Memphis Depay e Talles Magno.

Rodrigo Garro inicia a partida entre os reservas do Timão, enquanto Igor Coronado inicia a partida. Garro é um dos jogadores mais consistentes da temporada, mas foi poupado pelo técnico argentino apesar de estar apto para jogar.

Alex Santana, recuperado de lesão, volta aos 11 iniciais. Ele havia sido diagnosticado com lesão de grau 3 na parte posterior da coxa esquerda no começo do mês de agosto e, desde então, estava em tratamento. Alex voltou a ser relacionado contra o Flamengo, pela semidinal da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro.

Raniele volta a ser titular após perder espaço com Ramón. Vale ressaltar que o Cuiabá, adversário desta noite, cobra o Corinthians publicamente pelo pagamento de parte da contratação do atleta, incorporado ao elenco Alvinegro no início da temporada por um valor de 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O zagueiro André Ramalho também foi para o banco. Félix Torres ficará com a vaga de Ramalho.

Tanto Yuri quanto Martínez estão fora da partida pelo acúmulo de cartões. Ambos receberam o terceiro amarelo diante do Athletico-PR, na última rodada, e desfalcam o time.

O Cuiabá tem em campo: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Filipe Augusto e Pitta; Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Ramon; Clayson, Bruno Alves e Fernando Sobral. O técnico é Bernardo Franco.