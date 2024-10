Corinthians: Tanto faz ganhar a Sul-Americana, dispara Milly

O foco do Corinthians no restante da temporada deve ser escapar do rebaixamento e não a Copa Sul-Americana, opinou Milly Lacombe em Fim de Papo, nesta segunda (28).

A jornalista ressaltou que ninguém se lembraria de uma conquista acompanhada de um rebaixamento.

O Ramón Diaz escapou com as decisões exóticas dele. [...] Não dá para saber o que ele pensa. [...] Para o Corinthians, todos os jogos são decisivos. Tanto faz ganhar a Sul-Americana. Se ganhar e cair, ninguém vai lembrar. Precisa ficar na Série A.

Milly Lacombe

Vitor Guedes: Coronado sabe jogar, mas não vale o que Corinthians paga

Apesar de ser um bom jogador, Igor Coronado não vale o quanto o Corinthians paga, opinou Vitor Guedes

Não vale o que pagam nele [o Coronado]. Agora, ele sabe jogar bola, e o Corinthians tem vários que não sabem, mas a contratação foi superestimada.

Vitor Guedes

Ramón Díaz não sabe o que está fazendo, dispara Vitão

Muitas atitudes de Ramón Díaz à frente do Corinthians não fazem sentido, opinou Vitor Guedes.

O Ramón Díaz não sabe o que está fazendo. As coisas que ele faz não têm lógica nenhuma. [...] O que ele faz não faz muito sentido. [...] Ele é meio pinel.

Vitor Guedes

