Como Mancha opõe ainda mais Leila Pereira e rival na eleição do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo (SP)

A emboscada da Mancha Verde contra cruzeirenses, que deixou um homem de 30 anos morto e 17 feriados na madrugada do último domingo (27), reacendeu o debate da relação da torcida organizada com o clube.

Leila Pereira e Savério Orlandi, rivais na eleição que acontece em novembro, têm posições divergentes sobre o tema.

Leila rompeu com a Mancha Verde

Leila Pereira teve relação bem próxima à Mancha Verde no início de sua vida política no Palmeiras Imagem: Reprodução

Leila tinha a Mancha como aliada quando iniciou a vida política no Palmeiras. Em 2017, quando estava lançando candidatura para a eleição do Conselho Deliberativo do clube, Leila promoveu um show na escola de samba Mancha Verde para marcar o evento.

A atual mandatária até chegou a fazer um aporte financeiro para escola de samba, que no mesmo ano foi campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A Mancha recebeu cerca de R$ 3,5 milhões da Crefisa em 2019 e o apoio de Leila foi fundamental.

No ano seguinte, ela ganhou uma carteirinha de sócia da Mancha Verde. A mandatária ganhou o presente das mãos de Paulo Serdan e André Guerra, na época principais líderes da agremiação.

Após Leila assumir a presidência do clube, ela rompeu relações com a organizada. Ela recebeu críticas públicas de lideranças da Mancha e cortou orçamento para a escola de samba e parou de ajudar financeiramente em caravanas e viagens do tipo.

A relação ficou ainda pior no ano passado. Leila Pereira disse que os torcedores organizados são um "câncer do futebol brasileiro" e conseguiu uma medida protetiva contra três membros da Mancha Alviverde: Jorge Luis Sampaio Santos, presidente da Mancha, Thiago Melo, o "Pato Roko", vice-presidente, e Felipe de Mattos, o Fezinho, outro vice.

Ela sofreu ameaças de perfis fakes durante live que transmitia o protesto realizado por torcedores na porta da empresa dela, no dia 29 de junho de 2023, e em outubro do mesmo ano, vândalos picharam cerca de 40 lojas da Crefisa.

Savério Orlandi buscou aproximação da Mancha

Savério Orlandi visitou a Mancha Verde há duas semanas para uma conversa sobre os planos de governo Imagem: Reprodução/Mancha Verde

Há duas semanas, Savério Orlandi, candidato da oposição no pleito alviverde, visitou a Mancha para conversar sobre os pontos do planos de governo da chapa "Palmeiras, Minha Vida é Você" e outros temas de interesse do torcedor palmeirense, não só da organizada.

A organizada não declarou apoio à chapa de Savério e disse que a conversa foi um dever democrático para conhecer as propostas da oposição.

Savério exaltou a organizada e disse que eles 'têm realizado um papel fundamental para recuperar a democracia no Palmeiras'.

Obrigado pelo diálogo e excelente oportunidade para discutirmos o futuro do nosso clube. Vocês têm realizado papel fundamental para recuperar a democracia no Palmeiras Savério Orlandi

Nas fotos do encontro, publicadas pelo perfil oficial da Mancha Verde no Instagram, é possível ver Savério ao lado de Jorge Luis Sampaio Santos e Felipe de Mattos — contra quem Leila conseguiu medida protetiva após ameaças.

Relação com a Mancha pode pesar em eleição?

O próximo presidente do Palmeiras até o fim de 2027 será escolhido pela assembleia de sócios. Apesar de alguns deles terem relação com a Mancha Verde, estão longe de ser uma maioria.

A oposição sabe que dificilmente terá chances de vitória e acredita que o movimento deste ano é apenas um pontapé inicial para o fim do próximo mandato de Leila.

Em 2021, Leila foi eleita com 1.897 votos dos associados como candidata única — ao todo, foram 2.141 votantes, sendo 244 em branco. A eleição do clube deste ano está prevista para o dia 24 de novembro.