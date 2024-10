Com Zaracho, Atlético-MG divulga relacionados para decisão contra o River Plate pela Libertadores

O Atlético-MG divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida contra o River Plate, da Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. A grande novidade ficou por conta do retorno do meia Matías Zaracho, recuperado de uma cirurgia para tratar uma hérnia.

Zaracho está há mais de dois meses sem atuar. A última vez que o argentino entrou em campo foi no dia 20 de agosto, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo, da Argentina, na Arena MRV. O meia atuou por 45 minutos e precisou ser substituído. O Galo venceu por 1 a 0 e avançou. O jogador foi diagnosticado com uma hérnia do esporte na região inguinal e precisou passar por cirurgia.

Além do reforço, o técnico Gabriel Milito terá todos os jogadores do primeiro jogo à sua disposição.

? Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do River Plate, em Buenos Aires, pela volta da semifinal da Libertadores! #VamoGalo #CARPxCAM ??? pic.twitter.com/u02Q7aOy8t ? Atlético (@Atletico) October 27, 2024

Diante do River Plate, o Atlético-MG tenta voltar a uma final de Libertadores pela primeira vez desde 2013, quando conquistou seu primeiro título. Por conta da vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na última terça-feira, na Arena MRV, o Galo pode até perder por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória da equipe argentina por três tentos leva a decisão para os pênaltis.

Confira a lista dos relacionados do Atlético-MG

Goleiros: Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim



Laterais: Mariano, Saravia, Guilherme Arana e Rubens



Zagueiros: Bruno Fuchs, Junior Alonso, Battaglia, Igor Rabello e Lyanco



Meias: Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Gustavo Scarpa e Matías Zaracho



Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Deyverson, Hulk, Brahian Palacios, Paulinho e Eduardo Vargas