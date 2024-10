Com volta de campeão mundial, River Plate divulga relacionados para pegar o Atlético-MG

O River Plate divulgou, na noite deste domingo, os 25 atletas relacionados para tentar a grande virada contra o Atlético-MG na volta das semifinais da Copa Libertadores. A partida está marcada para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A grande novidade na lista é o retorno do lateral-esquerdo Marcos Acuña, campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. Ele desfalcou o River no jogo de ida devido à um desconforto muscular. Inclusive, inicialmente, o jogador até foi relacionado, mas precisou ser cortado.

De acordo com o jornal argentino TyC Sports, o treinador Marcelo Gallardo sabe que Acuña não está 100% fisicamente ainda, mas "decidiu incluí-lo na lista de convocados e vai esperar até o último minuto para saber se poderá participar do jogo".

Visando a partida decisiva contra o Atlético-MG, o River Plate optou por preservar seus principais jogadores no jogo contra o Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, na última sexta-feira. No duelo em questão, a equipe de Marcelo Gallardo foi a campo com um time completamente reserva.

Caso queira estar na decisão da Glória Eterna, o River Plate precisará de um milagre. No jogo de ida, na Arena MRV, os argentinos perderam por 3 a 0, portanto precisam vencer o Galo de pelo menos quatro gols de diferença caso desejam se classificar de forma direta.

? Los convocados por Marcelo Gallardo para la revancha frente a Atlético Mineiro en casa ??#Libertadores | #VamosRiver ???? pic.twitter.com/4CkoCwShvu ? River Plate (@RiverPlate) October 28, 2024

Confira todos os relacionados

Goleiros: Armani e Ledesma

Defensores: Bustos, Acuña, Pezzella, P. Díaz, Funes Mori, Gonzáles Pirez, Gattoni, E. Díaz e Casco

Meio-campistas: Kranevitter, Villagra, Fonseca, Meza, Simón, Fernández, Mastantuono, Lanzini, G. Martínez e Echeverri

Atacantes: Borja, Bareiro, Solari e Colidio.