Com virada de chave, Roger Machado completa 100 dias de trabalho no Internacional

Se a temporada do Internacional mudou para melhor, muito se deve à chegada de Roger Machado no comando. Neste domingo, o técnico completou 100 dias de trabalho no clube com números notáveis.

A estreia de Roger pelo Internacional se deu no dia 20 de julho, na derrota para o Botafogo, por 1 a 0. À época, o Colorado ocupava a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. A equipe gaúcha, no entanto, conseguiu engatar uma boa sequência de resultados no segundo turno da competição, possuindo a segunda melhor campanha no recorte.

Os números do professor. ?? Com muito trabalho, o grupo de jogadores assimilou as propostas de Roger Machado e vai buscando objetivos importantes no Brasileirão! ? Sempre com teu apoio, torcida colorada! ??? pic.twitter.com/3YR9Mhr7Q4 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 27, 2024

Roger já esteve à beira do gramado em 18 partidas pelo Inter, com nove vitórias, sete empates e duas derrotas, tendo um aproveitamento de 62,9%. No Brasileirão, o Colorado está há 11 jogos sem perder e passou a brigar por vaga direta na Libertadores de 2025, estando na quinta colocação, com 52 pontos.

"A gente projeta conseguir a vaga para a Libertadores o mais rápido possível. Quanto antes a gente conseguir, mais próximo estamos daqueles que estão na frente. São pontos que, no final da competição, passam a valer dobrado", disse o técnico após a vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, no último sábado.

A próxima partida do Inter é fundamental para tal objetivo. O clube recebe o Flamengo em duelo direto, na quarta-feira, às 19h (de Brasília). Os cariocas estão em quarto lugar, com 54 pontos.