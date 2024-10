Com gol de Memphis, Corinthians vence Cuiabá e deixa Z4 do Campeonato Brasileiro

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, sacramentado com gol de Memphis Depay, o Timão deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em um jogo de poucas emoções, Memphis foi às redes de pênalti, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, coube ao Corinthians administrar a vantagem, sem sofrer grandes sustos.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena. Já o Cuiabá visita o Red Bull Bragantino no dia 2 (sábado).

O jogo

O começo do primeiro tempo na Arena Pantanal foi de muito estudo e poucas emoções. A primeira chegada da partida foi do Cuiabá, aos 20 minutos, com chute para defesa segura de Hugo Souza.

Aos 27, o Cuiabá assustou novamente, dessa vez com arremate de Lucas Fernandes de longa distância para nova intervenção de Hugo. O Corinthians foi responder apenas aos 35 minutos, com finalização de Raniele para defesa de Walter.

Mesmo sem convencer, o Corinthians abriu o placar aos 44 minutos, com Memphis Depay. Talles Magno foi derrubado pelo zagueiro Marllon dentro da área, e o atacante holandês converteu a penalidade com segurança.

Segundo tempo

O segundo tempo começou na mesma toada em relação ao primeiro, com ritmo lento por parte das equipes. O Cuiabá teve a primeira investida, aos 22 minutos, com chute de Lucas Fernandes para fora. O Corinthians respondeu no lance seguinte, com cabeçada de Talles Magno para defesa de Walter.

Aos 30 minutos, o Timão voltou a assustar com Talles Magno, dessa vez com finalização na trave após rebote de lance de bola parada. Aos 36, o Dourado respondeu com finalização desviada de Clayson que parou em Hugo Souza.

Nos minutos finais, o jogo ficou mais aberto, de trocação dos dois lados, mas o Corinthians conseguiu sustentar o importante resultado fora de casa.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 28 de outubro de 2024, segunda-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)



Cartões amarelos: Clayson, Ramon, Filipe Augusto, Fernando Sobral e Marllon (Cuiabá); Igor Coronado e Raniele (Corinthians)

Gols: Memphis Depay, aos 44 do 1ºT (Corinthians)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Eliel), Marllon, Bruno Alves, Filipe Augusto (Railan) e Ramon; Fernando Sobral (Denilson), Lucas Fernandes e Gustavo Sauer (Max); Clayson e Pitta.



Técnico: Bernardo Franco

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele (Ángel Romero), Breno Bidon, Alex Santana e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Talles Magno



Técnico: Ramón Díaz