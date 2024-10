CBF pede que Conmebol cumpra regulamento e garanta torcida do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF enviou um ofício à Conmebol pedindo que se cumpra o regulamento e que a entidade sul-americana garanta a presença da torcida do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), nesta quarta-feira (30), contra o Peñarol, na partida de volta das semifinais da Copa Libertadores.

O que aconteceu

O documento fala em "reciprocidade" e "respeito" às regras previstas. A Conmebol, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

O Botafogo também acionou a entidade sul-americana além de autoridades governamentais e policiais. Foram oficiados pelo clube o Itamaraty, o Ministério dos Esportes, a Polícia Federal e a Interpol com o intuito de garantir a segurança dos torcedores alvinegros em Montevidéu.

Na avaliação do Botafogo, o Peñarol e a polícia uruguaia assumiram a incapacidade de garantir a segurança da partida. E por conta disso, estão infringindo o regulamento da Conmebol.

O Alvinegro ressalta que a suposta falta de segurança pode abrir precedentes para que outros clubes usem do mesmo artifício. E que acatar esta medida é um benefício a quem está assumidamente se mostrando incapaz. O comunicado ainda insinua que a postura do Peñarol não está contribuindo para amenizar as tensões.

Decisão partiu de ministro do Uruguai

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, anexou um ofício endereçado ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso. No documento, cita como uma das razões para a decisão "análises da Polícia Nacional depois dos episódios de violência ocorridos no Rio de Janeiro antes do jogo de ida". Além disso, o Ministério classificou a partida desta quarta-feira em Montevidéu como de "alto risco".

Em sua postagem no X, o ministro diz que a medida visa "evitar novos distúrbios entre os adeptos de ambas as equipes". Ocorre, porém, que o confronto de torcedores do Peñarol na Praia do Pontal, no bairro do Recreio (RJ), não se deu com torcedores do Botafogo.

Dados os violentos incidentes ocorridos no Rio de Janeiro durante o jogo de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir os torcedores do Botafogo de entrar no Estádio Campeón del Siglo para o jogo de volta em Montevidéu. Esta medida responde a razões de segurança e procura evitar possíveis represálias que possam desencadear novos distúrbios entre os adeptos de ambas as equipas. O Ministério reafirma seu compromisso com a segurança em eventos públicos e garante que tomará todas as medidas necessárias para que o evento transcorra sem incidentes

Nicolas Martinelli, ministro do Interior do Uruguai, em seu "X"