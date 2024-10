Carille mantém pés no chão após Santos se aproximar do acesso: "Temos que respeitar o futebol"

O Santos venceu o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se aproximou do acesso à elite do futebol. O técnico Fábio Carille, contudo, manteve os pés no chão. O treinador quer o elenco pilhado para o próximo jogo, contra o Vila Nova.

"Matematicamente não estamos ainda (garantidos na Série A). Temos que respeitar muito o futebol, já vimos muitas coisas. É deixar esses caras ligados para o jogo contra o Vila Nova. 65 pontos não tem erro. Faltam 12 pontos para disputar. Vamos passo a passo, procurar esses três pontos em casa para, aí sim, pensar nos segundo passo (título)", disse.

"Nosso grupo gosta de desafios. Faz um jogo com intensidade em casa, depois vai devagar fora, depois mais um intenso com o Mirassol. Vamos para Chapecó e somos devagar. É um grupo que parece que gosta de assumir responsabilidades. Passou esse último jogo contra o Ceará e já chamei atenção sobre isso. Temos que ter atitude dentro de campo. Hoje foi muito legal. É um grupo experiente", completou.

O Alvinegro Praiano lidera o torneio, com 62 pontos, oito a mais que o Ceará, primeiro time fora do G4. Tem 12 pontos em disputa (quatro jogos) até o final da competição. Confira a tabela atualizada clicando AQUI.

Carille ainda comentou sobre as mudanças que realizou no time para o compromisso em Itu. Serginho e Giuliano atuaram juntos no meio de campo. Além disso, Diógenes foi titular na vaga de Gabriel Brazão, que estava suspenso.

"Quando se joga com dois meias, você tem mais controle do jogo, fica mais com a bola. O Serginho gosta de ter a bola, tem qualidade. Entregamos a bola muito rápido nos últimos jogos. Queríamos ter mais o controle da bola, entrar com a bola no campo adversário com a bola no pé", analisou.

"Conheço o Diógenes desde 2021. Ele era o quarto goleiro. Sempre sendo um menino trabalhador, sério, sempre gostei dele. Não teve muita discussão, ainda mais com a lesão do Renan. Se o Renan tivesse mais 15 dias de trabalho, seria ele, não teria problema, Todos Os goleiros trabalhavam muito sério todos os dias. São jogadores que estão prontos", completou.

O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16h30 (de Brasília).