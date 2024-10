Cacá sente trauma em jogo contra o Cuiabá e vira dúvida para próximos compromissos do Corinthians

O zagueiro Cacá se tornou dúvida para os próximos compromissos do Corinthians. O defensor deixou a partida contra o Cuiabá, nesta segunda-feira, com trauma na região do tórax e do quadril direito, e vai ser melhor avaliado no retorno a São Paulo.

Cacá deixou a partida contra o Cuiabá aos 25 minutos do segundo tempo, sem conseguir andar. André Ramalho entrou em seu lugar e formou dupla com Félix Torres até o apito final.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Racing, na quinta-feira, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Depois, o time encara o Palmeiras no dia 4 de novembro (segunda-feira), pelo Campeonato Brasileiro.

Caso o departamento médico diagnostique lesão em Cacá, a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz contará com Gustavo Henrique e Félix Torres como reposições imediatas.

Na temporada atual, Cacá possui 38 jogos (35 como titular) pelo Corinthians, com seis gols marcados. Apesar da baixa do beque na segunda etapa, o time segurou a vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, com gol de Memphis Depay, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.