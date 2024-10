Bola de Ouro: quem foi o último brasileiro a vencer a premiação?

Do UOL, em São Paulo

O último brasileiro a vencer o troféu da Bola de Ouro, oferecido pela revista France Football, foi o meia Kaká, em 2007. À época no Milan, o jogador superou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Cotado como um dos favoritos para este ano, Vini Jr. não viajará para a cerimônia de premiação que acontece hoje (28), em Paris, a partir das 16h (de Brasília). A ausência do atacante é um indicativo que, apesar das expectativas, ele não deverá ser o vencedor.

O que aconteceu

Kaká vestia a camisa 22 do rossonero quando foi o destaque do título da Champions League, na temporada 2006/2007. De lá para cá, o Brasil ficou fora do topo.

O prêmio era entregue apenas para europeus até 1994. Os outros brasileiros que venceram a premiação foram:

Ronaldo - 1997 e 2002 (Inter de Milão e Real Madrid)

- 1997 e 2002 (Inter de Milão e Real Madrid) Rivaldo - 1999 (Barcelona)

- 1999 (Barcelona) Ronaldinho Gaúcho - 2005 (Barcelona)

Vini Jr. poderia ser o quinto brasileiro a vencer a premiação. O camisa 7 do Real Madrid se destacou na campanha dos títulos da Champions League, Supercopa da Espanha e La Liga na temporada passada. Os números do atacante: 39 jogos (24 gols e 11 assistências). Ele ficou na 6ª posição em 2023.

Lionel Messi é o maior vencedor da Bola de Ouro. O argentino soma oito conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023). Cristiano Ronaldo venceu em cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).