Ballon D'Or começa premiação e anuncia primeiros nomes da lista dos 30 melhores da temporada

O evento para premiar os melhores jogadores do mundo acontecerá nesta segunda-feira, em Paris. A Ballon D'Or organizou uma lista com os 30 melhores atletas na última temporada, anunciando de forma regressiva do 30° colocado em diante, até divulgar o melhor jogador do mundo, a partir das 16h (de Brasília).

O perfil da revista já começou a anunciar os primeiros nomes do ranking, começando do 30° até o 25° colocado, veja os jogadores contemplados:

2024 Men's Ballon d'Or ranking (1/6) 2??6?? Declan Rice

2??7?? Vitinha

2??8?? Alejandro Grimaldo

2??9?? Mats Hummels

2??9?? Artem Dovbyk #ballondor pic.twitter.com/tVQyyrSZDj ? Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Empatados, o atacante Artem Dovbyk e o zagueiro Mats Hummels inauguram a lista. O jogador ucraniano foi peça fundamental na boa campanha do Girona no Campeonato Espanhol e terminou na artilharia da competição, com 24 gols.

Por sua vez, Hummels foi o pilar defensivo do Borussia Dortmund na última temporada, quando o clube alemão chegou até a final da Liga dos Campeões. O zagueiro atuou em 40 jogos durante todo o ano.

28º - Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

O primeiro de muitos nomes que o Bayer Leverkusen terá na lista, Alejandro Grimaldo ficou na 28ª posição. O lateral espanhol foi titular durante a campanha histórica do clube no Campeonato Alemão e participou do elenco da seleção espanhola campeã da Eurocopa.

27° - Vitinha (Paris Saint-Germain)

O 27° colocado ficou com Vitinha, do PSG. O meia português de 24 anos fez uma boa Eurocopa e tomou a titularidade do meio-campo do clube parisiense com facilidade, acumulando 46 jogos ao longo da última temporada.

26° - Declan Rice (Arsenal)

Declan Rice, volante da seleção inglesa e do Arsenal, ficou na 26ª posição. O jogador de 25 anos é titular absoluto dos Gunners e da Inglaterra, que foi vice-campeã da última Eurocopa.

25° - Cole Palmer (Chelsea)

Uma das sensações da última temporada, o inglês Cole Palmer é o 25° colocado. Com um ano espetacular pelo Chelsea, com 27 gols e 15 assistências em 48 jogos, o jogador de 22 anos recebeu o prêmio de melhor jovem jogador da Premier League e teve participações importantes durante a última Eurocopa.