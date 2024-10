Athletic Bilbao empata com Mallorca no Espanhol e perde chance de se aproximar do vice-líder Real Madrid

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao visitou o Mallorca no Estádio Iberostar, empatou por 0 a 0 e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do Real Madrid, vice-líder da competição.

Com o resultado, o Athletic Bilbao chegou aos 18 pontos, na quinta colocação da tabela, e não aproveitou a chance de chegar mais perto do atual segundo colocado. Caso vencesse, alcançaria os 21 somados, na terceira posição, apenas três atrás do Real Madrid. O Mallorca também ficou com 18 pontos, na sétima colocação.

O Athletic Bilbao volta aos gramados no próximo domingo, às 17h (de Brasília), quando recebe o Real Betis, no Estádio de San Mamés. Na sexta-feira, também às 17h, o Mallorca visita o Alavés, no Mendizorrotza Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 12ª rodada.

O Mallorca teve a chance mais clara de inaugurar o placar logo no primeiro minuto de jogo. Após jogada pela ponta direita e cruzamento, Vedat Muriqi se antecipou ao marcador na área e finalizou rasteiro, no contrapé de Agirrezabala. No entanto, o goleiro se recuperou no lance e fez grande defesa.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Samuel Costa, do Mallorca, deu forte entrada, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.