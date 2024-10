Arantes: Vini Jr. merecia Bola de Ouro, mas não perde para um 'zé ninguém'

A Bola de Ouro deveria ter ido para Vini Jr., mas está em boas mãos ao ser entregue para Rodri, opinou Thiago Arantes, em live especial do prêmio, nesta segunda (28).

O jornalista destacou que Rodri é um dos melhores volantes do mundo na última década.

É importante a gente falar: o Vini Jr foi o melhr jogador da temporada e mereceu ganhar a Bola de Ouro, mas ele não está perdendo para um 'zé ninguém'. É um jogador de altíssimo nível. Um dos melhores da posição nos últimos dez, quinze anos.

Thiago Arantes

Arantes: Fenômeno, Yamal bate recordes de precocidade na Espanha

Lamine Yamal, atacante do Barcelona e da seleção espanhola, conquistou o Troféu Kopa no Prêmio Bola de Ouro, de forma incontestável, opinou Thiago Arantes.

O Lamine Yamal bateu todos os recordes de precocidade na seleção espanhola e no Barcelona. E em várias competições. Agora ele fez 17 anos. Ele levou as provas da escola para a Eurocopa, quando ele fez 17 anos. Ele está no equivalente ao segundo colegial!

Thiago Arantes

Bola de Ouro é prêmio feito para europeus: Colunistas debatem vitória de Rodri

Julio Gomes, Rafael Reis e Thiago Arantes comentaram o favorecimento aos europeus ao longo da história da Bola de Ouro.

A Bola de Ouro premiava o melhor jogador europeu. Isso vai mudar em 1994, quando a Fifa [...] entrega seu prêmio para o Romário, e a Bola de Ouro foi para o Hristo Stoichkov, europeu parceiro do Romário.

Julio Gomes

