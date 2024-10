Aitana Bonmatí ganha Bola de Ouro feminina pela segunda vez; brasileiras ficam fora do top 15

A espanhola Aitana Bonmatí foi eleita nesta segunda-feira a melhor jogadora do mundo na temporada 2023/24. Ela, que joga pelo Barcelona, confirmou seu favoritismo e ganhou a Bola de Ouro feminina, entregue pela revista francesa France Football, em Paris, pela segunda vez.

Aitana já havia conquistado o prêmio no ano passado e repete a dose em 2024. Ela venceu a última edição da Liga dos Campeões, com o Barça, além de ficar com a quarta colocação dos Jogos Olímpicos de Paris, pela seleção da Espanha.

O Brasil foi representado por duas atletas: Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash. Elas, porém, ficaram fora do top 15. As brasileiras foram as 18ª e 23ª colocadas, respectivamente.

"Muito grata de estar aqui para receber minha segunda Bola de Ouro consecutiva. Isso não dá para vencer sozinha. Estou muito agradecida. Tenho sorte de ter ao meu entorno jogadoras que me fazem evoluir e me tornar uma atleta melhor. Sem vocês, não daria para alcançar esses feitos. É lindo estar aqui novamente. Não é fácil o que fazemos todos os anos. Como disse, eu faço parte de um esporte coletivo, com grandíssimas jogadoras no Barcelona e também na seleção espanhola. Sem elas, eu não poderia estar aqui hoje", afirmou Aitana Bonmatí.

O Barcelona, inclusive, dominou o top 3 da Bola de Ouro feminina. Além da conquista de Bonmatí, o clube colocou outras duas jogadoras em segundo e terceiro lugar, respectivamente: a norueguesa Caroline Graham Hansen e a espanhola Salma Paralluelo.

Outras premiações

Além do prêmio de melhor do mundo a Aitana, outras coroações foram distribuídas durante a cerimônia. O garoto de apenas 17 anos, Lamine Yamal, do Barcelona, recebeu o Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Savinho, o brasileiro do Manchester City, ficou em quarto lugar na lista.

O Barcelona foi coroado o clube do ano no futebol feminino. Já do lado masculino, o premiado foi o Real Madrid. No entanto, o time merengue, que não levou representantes ao evento, não recebeu o prêmio no palco.

O Troféu Gerd Muller, entregue ao atleta com mais gols por clube e seleção durante a temporada, foi dividido entre o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. Ambos estufaram as redes 52 vezes, mas apenas o jogador do time alemão foi coroado no palco.

O argentino Emiliano Martínez, conhecido como 'Dibu', recebeu o Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do ano, pela segunda vez consecutiva. O Troféu Johan Cruyff, distribuído aos melhores treinadores(as) de futebol feminino e masculino, ficaram com Emma Hayes, do Chelsea, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Já a Bola de Ouro masculina foi entregue a Rodri, do Manchester City, desbancando o brasileiro Vinicius Júnior.

Veja todos os premiados do evento: