Afastar árbitro por decisão interpretativa é perigoso, diz ex-juiz

É "muito perigoso" o afastamento de árbitros de campo e de VAR por erros em lances interpretativos, disse o ex-juiz Alfredo Loebeling, no De Primeira. Ele criticou a CBF por colocar sete árbitros na geladeira após as polêmicas do fim de semana no Brasileirão.

Me parece uma forma da Comissão de Arbitragem da CBF se resguardar, quando a responsabilidade é toda dela.

Quantas vezes aqui nós conversamos sobre o VAR no Brasil entrar em lances interpretativos? Ora, se o VAR entra em lances interpretativos, você afastar o árbitro de VAR porque a decisão dele não foi a decisão que se imagina correta, eu acho um tanto perigoso. Alfredo Loebeling

Segundo o ex-juiz, a medida aumenta a insegurança entre os árbitros da Série A.

Eu conversei hoje de manhã com dois árbitros da Série A. Há uma certa preocupação. Eu não tenho mais o direito de interpretar o lance? Eu posso ser afastado se a minha interpretação for diferente do que a maioria da comissão acha? Alfredo Loebeling

Loebeling defende medidas de reciclagem para os árbitros que cometerem erros graves, mas não em relação a lances subjetivos.

Eu sou totalmente a favor de que o árbitro seja colocado em reciclagem ou que seja reavaliado o seu trabalho, mas em cima do que a regra tem como clara.

Se nós começarmos a punir árbitros por decisões interpretativas, eu acho muito perigoso. Alfredo Loebeling

PVC: Responsável por barbárie contra torcedores é a polícia, não os clubes

Os principais responsáveis pela emboscada da Mancha Verde que vitimou um torcedor da Máfia Azul são as autoridades policiais, não Palmeiras e Cruzeiro, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

A responsabilidade não é dos clubes, é da Polícia Militar do estado de São Paulo e da Polícia Civil, que foi dizer que tinha mensagem para sugerir o crime organizado indicando voto para um candidato, mas as mensagens que tinham que ser interceptadas de verdade não foram.

Tinha mensagem agendando encontro no quilômetro X da rodovia Fernão Dias. Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que não adianta responsabilizar os clubes por um crime cometido a quilômetros de distância dos respectivos estádios e em dia sem jogo de futebol —por causa do segundo turno das eleições.

Quem tem responsabilidade sobre isso não é o Palmeiras e não é o Cruzeiro, é a Polícia Militar de São Paulo, é a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Não foi o Palmeiras que deixou acontecer. Paulo Vinícius Coelho

Assista ao comentário:

