Zubeldía fala em "gol acidental" do Criciúma e valoriza desempenho do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía gostou do que viu no empate do São Paulo com o Criciúma, na noite deste sábado, e valorizou o ponto conquistado pela equipe. O comandante argentino lamentou o gol "acidental" dos mandantes, mas destacou o esforço e o volume ofensivo da equipe para buscar a igualdade no Heriberto Hulse, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Creio que fizemos um bom jogo, apesar da ausência dos três pontos. Fomos bem, sempre tentamos atacar, jogar em campo contrário, gerar situações. Infelizmente tomamos um gol evitável, acidental, mas a equipe seguiu insistindo, apesar do gol sofrido. Seguimos tentando da maneira que sabemos, mas faltou chutar um pouco mais de fora, conectar mais os cruzamentos, mas não foi fácil. Fortaleza, Fluminense, Cuiabá... Quando passam à frente é difícil encontrar caminhos, se fecham, hoje foi assim novamente. Tentamos, empurramos mais com as mudanças e, bom, lamentavelmente o gol foi muito no final, se marcássemos antes teríamos mais tempo para fazer o segundo", disse o treinador em coletiva.

Apesar do São Paulo ter caído uma posição no Brasileiro, Zubeldía valorizou o ponto conquistado, especialmente pelo contexto da partida, de sair atrás do placar fora de casa.

"Creio que nossa mentalidade é ganhar. Mas estamos em uma instância do torneio em que é importante pontuar especialmente fora de casa, ainda mais como se deu o jogo. É um ponto que temos que considerar. Mas nossa mentalidade é ganhar, trabalhamos para isso. De toda maneira creio que todo ponto até o final é mais positivo do que negativo. São oito, nove equipes que vão lutar pelas vagas para a Libertadores, então pontuar é importante para todos", complementou.

Em um jogo de poucas emoções, o Criciúma chegou ao seu gol em jogada de falhas do sistema defensivo tricolor. Na metade do primeiro tempo, o goleiro Rafael não conseguiu espalmar para longe cruzamento de Bolasie e, na sequência, Arboleda "furou" ao tentar afastar o perigo. O atacante Felipe Vizeu aproveitou a bobeira e foi às redes.

Nos minutos finais de jogo, Wellington Rato lançou Calleri, que escorou para Liziero finalizar de primeira e garantir a igualdade no placar.

Com o empate, o São Paulo caiu para a 6ª posição, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a 5ª colocação, com 52.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de novembro (terça-feira).