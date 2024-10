Vinícius Júnior critica atos racistas no clássico contra o Barcelona no Santiago Bernabéu: "Lamentável"

Principal combatente do racismo no futebol espanhol, Vinícius Júnior se pronunciou neste domingo sobre os atos racistas por parte da torcida do Real Madrid contra jogadores do Barcelona, no clássico deste sábado, no Santiago Bernabéu. A partida, válida pelo Campeonato Espanhol, terminou com derrota do Real por 4 a 0, com gols de Lewandowski (2), Lamine Yamal e Raphinha.

"Lamentável o que aconteceu ontem no Bernabéu com insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos em nossa sociedade. Todo meu apoio a Lamine (Yamal), Ansu (Fati) e Raphinha. Sei que o Real Madrid e a polícia vão fazer de tudo para identificar e punir os culpados!!", disse o atacante do clube madrilenho em publicação na rede social X.

Lamentable lo que ha pasado ayer en Bernabéu con insultos racistas. No hay espacio para estos criminosos en nuestra sociedad. Todo mi apoyo a Lamine, Ansu y Raphinha. Lo sé que Madrid y la policia van hacer las cosas para identificar y punir los culpables!! https://t.co/pG2FXsMjDn ? Vini Jr. (@vinijr) October 27, 2024

Em comunicado divulgado neste domingo, o Real Madrid também foi contra as atitudes e afirmou que vai abrir investigações para identificar os responsáveis.

"O Real Madrid condena de forma veemente qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte e lamenta profundamente os insultos proferidos por alguns poucos torcedores ontem à noite em um dos cantos do estádio".

La Liga também se pronunciou sobre o assunto, condenando os episódios e prometendo denunciar os culpados.

"Em vista dos fatos ocorridos durante a partida entre o Real Madrid CF e o FC Barcelona , ??onde foram observados comportamentos racistas intoleráveis, a LALIGA denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas recebidos pelos jogadores do FC Barcelona à Seção de Crimes de Ódio da Brigada de Informação da Polícia Nacional, bem como informará o Promotor Coordenador da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria Geral do Estado", diz o comunicado.

Desde que chegou ao Real Madrid, Vinícius Júnior é um alvo constante de racismo em estádios de outros times na Espanha. Nesta segunda-feira, o atacante da Seleção Brasileira estará na disputa pelo prêmio de Bola de Ouro, dado ao melhor jogador da temporada, e é considerado o principal favorito a ficar com o troféu.