Vini Jr condena racismo contra jogadores do Barça no Santiago Bernabéu

Imagem: Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images

O atacante Vini Junior usou as redes sociais para lamentar o episódio de racismo no Santiago Bernabéu, em duelo entre Real Madrid e Barcelona, e para se solidarizar com os atletas adversários que foram alvos.

O que aconteceu

Além de Lamine Yamal, citado pela imprensa europeia como principal alvo dos torcedores, Vini Jr citou outros jogadores. Ele também ofereceu apoio a Ansu Fati e Raphinha.

É lamentável o que aconteceu ontem no [Santiago] Bernabéu, com os insultos racistas. Não há espaço para estes criminosos na nossa sociedade. Todo o meu apoio a Lamine [Yamal], Ansu [Fati] e Raphinha. Eu tenho certeza que o [Real] Madrid e a polícia vão fazer o possível para identificar e punir os culpados.

Vini Jr, no Twitter

O Real Madrid abriu investigação para identificar os responsáveis. O clube se posicionou na manhã deste domingo (27), por meio de uma nota oficial.

O Barcelona venceu o Real Madrid por 4 a 0 na casa do adversário neste sábado (26). Com o triunfo, a equipe catalã, líder do Campeonato Espanhol, abriu vantagem de seis pontos (30 a 24) sobre os madridistas, que estão em segundo.