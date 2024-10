Vasco x Bahia: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Vasco se reencontrou no Campeonato Brasileiro após vencer o Cuiabá e agora mira subir na tabela de classificação e manter viva a chance de buscar uma vaga na Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o Gigante da Colina tem um confronto direto e recebe o Bahia, em São Januário, pela 31ª rodada. A bola rola às 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

Na última quinta-feira, o Vasco interrompeu a sequência de cinco rodadas sem ganhar (três empates e duas derrotas) e venceu o Cuiabá, em jogo atrasado, por 1 a 0. Além do alívio, a vitória significou voltar a pensar em voos mais altos no Brasileirão.

Entretanto, o Vasco "ganhou" mais dois desfalques. Hugo Moura, autor do gol da vitória sobre o Cuiabá, e Vegetti levaram o terceiro cartão amarelo e desfalcam o time contra o Bahia.

Sforza deve entrar no meio de campo, enquanto Rayan e GB são possibilidades para o lugar do artilheiro Vegetti. O técnico Rafael Paiva também pode fazer mudanças nas pontas para o jogo contra o Bahia.

Na décima colocação, com 40 pontos, o Vasco tem oportunidade de passar o Atlético-MG, nono colocado, com 41 pontos, e colar no Cruzeiro, oitavo lugar com 44 pontos, além de se aproximar do Bahia, sétimo colocado com 46 pontos.

Bahia busca colar no G-6

O duelo também representa uma oportunidade para o Tricolor Baiano. Caso vença o Vasco, o Bahia vai para 49 pontos e ficará a dois do São Paulo, que abre o G-6, zona de classificação para a Copa Libertadores.

O time de Rogério Ceni não vence há duas rodadas - perdeu para o Flamengo por 2 a 0 na Arena Fonte Nova e empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão. Por sinal, o retrospecto do Bahia fora de casa rende críticas a Ceni. Até aqui, o Tricolor Baiano venceu três jogos como visitante, empatou cinco e perdeu sete vezes.

Contra o Vasco, o técnico não vai poder contar com Biel. O atacante sentiu um desconforto na região lombar. Rezende, que ainda se recupera de uma lesão muscular, é outro desfalque. Em compensação, Santiago Arias e Caio Alexandre estão novamente à disposição. Eles cumpriram suspensão contra o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA



VASCO X BAHIA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 28/10/2024, segunda-feira



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Emerson Rodríguez (Leandrinho), Puma Rodríguez (Maxime) e Rayan (GB)



Técnico: Rafael Paiva

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo



Técnico: Rogério Ceni