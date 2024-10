Transmissão ao vivo de Olympique de Marselha x PSG: veja onde assistir

Imagem: EYE4images/NurPhoto via Getty Images

Olympique de Marselha e PSG duelam hoje (27), às 16h45 (de Brasília), no Vélodrome, em Marselha (FRA), pela 9ª rodada do Campeonato Francês.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (Youtube e Amazon Prime Video).

O PSG lidera com 20 pontos, mesma pontuação do Monaco. O Olympique vem logo atrás, na terceira colocação, com 17.

A equipe de Paris ficou no empate em 1 a 1 contra o PSV pela Champions League. Na Ligue 1, o time dirigido por Luis Henrique venceu o Strasbourg por 4 a 2 na rodada anterior.

Já o Olympique chega empolgado pela goleada na rodada anterior. Fora de casa, a equipe bateu o Montpellier por 5 a 0.

Olympique x PSG -- Campeonato Francês