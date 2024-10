Técnico do Athletico-PR diz que vitória sobre o Cruzeiro "traz tranquilidade"

O Athletico-PR bateu o Cruzeiro por 3 a 0 na Ligga Arena e voltou a vencer depois de 11 partidas no Campeonato Brasileiro. Após o duelo deste sábado, o treinador Lucho Gonzáles se mostrou mais tranquilo para seguir brigando contra o rebaixamento.

"A vitória traz tranquilidade e convicção no trabalho que estamos fazendo. Todo o pessoal deste clube, nossa comissão, os jogadores, em nenhum momento perdeu a cabeça com as derrotas e não parou de acreditar. Sabíamos que tínhamos que pressionar o adversário e fomos eficazes. Nos jogos anteriores tínhamos criados situações também, mas não fomos eficazes como hoje. Os parabéns e todo o mérito é dos jogadores", disse em entrevista coletiva.

Para os jogos em casa no Brasileirão, o Athletico-PR adotou uma ideia para incentivar a torcida a ir no estádio e apoiar o máximo possível o time. No jogo contra o Cruzeiro, a Ligga Arena estava lotada, e Lucho Gonzáles contou a importância da atmosfera criada pelos torcedores.

"Nós que estamos há mais tempo aqui no clube e vivenciamos momentos históricos, sabemos como uma atmosfera neste sentido faz diferença. Foi algo que me fez lembrar as grandes noites que tivemos, de finais, com uma energia com a qual a gente sabe que ao fim do jogo haverá o resultado positivo. Quero parabenizar os jogadores pela entrega, a diretoria pelo movimento que vez. E é lógico que essa vitória tem uma participação fundamental de nossa torcida. É muito bonito ver o estádio como se viu hoje, não só por estar cheio, mas pela maneira com que a torcida incentivou o tempo todo os nossos jogadores", falou.

Com o triunfo sobre o Cruzeiro, o Furacão alcançou os 34 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe está em 15º lugar.

Agora, o Athletico-PR começa a se preparar para o jogo contra o Vitória, marcado para sábado, às 18h30 (de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.