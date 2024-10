STJD avalia empurrão de Weverton em Pikachu e goleiro pode ser punido

A procuradoria do STJD está avaliando as imagens do empurrão do goleiro Weverton, do Palmeiras, sobre o meia Yago Pikachu, do Fortaleza.

O soco de Emmanuel Martínez nas costas de Richard Ríos, que gerou muita reclamação do lado palmeirense, também será considerado junto com os relatos da súmula.

O que aconteceu

A jogada resultou em um choque de Pikachu com a câmera atrás do gol. Pikachu levou quatro pontos depois do jogo. O Dr. Cláudio Maurício, médico do clube, estancou o sangramento, o jogador do Fortaleza trocou a camisa e seguiu a partida usando uma touca

Weverton não levou cartão e a conduta nem foi registrada na súmula pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

O próprio Weverton pediu a entrada dos médicos para o atendimento de Pikachu após perceber o ferimento na testa do jogador.

A análise do vídeo acontece porque a procuradoria pode denunciar o jogador, caso entenda que houve algum tipo de infração disciplinar.

Uma hipótese é o que prevê o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): ato hostil.

O dispositivo estabelece pena de suspensão de um a três jogos e cita como exemplo "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada".

Weverton não deve perder clássico contra o Corinthians. Se o caso for a julgamento, dificilmente ele acontecerá antes da próxima segunda-feira (4), quando acontece a partida.