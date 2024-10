São Paulo volta de Criciúma com uma surpresa, uma decepção e notícias ruins

O empate por 1 a 1 contra o Criciúma no último sábado (26), pelo Brasileirão, teve algumas nuances para o São Paulo — e quase nenhuma delas positiva para o time comandado por Luis Zubeldía.

A decepção

Titular pela segunda vez no São Paulo, Jamal Lewis teve atuação abaixo do esperado. O lateral-esquerdo da Irlanda do Norte ficou com a vaga de Welington, que estava suspenso, mas não aproveitou a oportunidade. Defensivamente não teve muito trabalho e ofensivamente, da maneira que gosta de jogar como já disse em sua apresentação, quase não ajudou. Os cruzamentos não foram precisos e as jogadas pouco fluíram pelo seu lado do campo.

Surpresa (graças à decepção)

A atuação ruim de Lewis fez Liziero ganhar oportunidade. O meio-campista substituiu o norte-irlandês no segundo tempo e provou seu valor ao marcar o golaço que deu o empate ao São Paulo no Heriberto Hülse. Ele não marcava um gol pelo clube paulista há mais de três anos — o último havia saído no dia 10 de julho de 2021, na vitória sobre o Bahia pelo Brasileirão daquele ano.

Liziero comemora gol marcado pelo São Paulo no empate contra o Criciúma pelo Brasileirão Imagem: Leonardo Hubbe/AGIF

Notícias ruins

Arboleda viveu uma noite terrível em Santa Catarina. De volta ao time titular após cumprir suspensão, o camisa 5 falhou de forma bisonha ao tentar dar um chutão e viu Felipe Vizeu marcar o gol do Criciúma. Na etapa final, teve a chance de se redimir e perder uma oportunidade clara de gol ao aparecer sozinho na área e cabecear para fora.

Dupla de Arboleda, Alan Franco fez um jogo sem muitos problemas, mas sentiu dores na coxa na reta final da partida e precisou ser substituído por Sabino.

O último, e principal ponto negativo, fica pelo sonho do G4, que ficou mais longe. O time chegou aos 51 pontos, no sexto lugar e viu o Flamengo, atual quarto colocado, abrir três de vantagem, além de ser ultrapassado pelo Inter. Mais do que isso, Fla e Inter ainda têm um jogo a menos, entre eles, é verdade, mas que vai fazer a diferença aumentar.