São Paulo divulga informações dos ingressos do Majestoso no Canindé pelo Paulista feminino

O São Paulo anunciou a abertura da venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, válido pela partida de ida da semifinal do Paulistão feminino. A bola rola no dia 3 de novembro, um domingo, às 10h (de Brasília), no Canindé, na zona norte da cidade.

A abertura das vendas será feita em prioridades: a primeira, com 7 estrelas, já teve início às 10h deste domingo (27). Em seguida, às 16h do mesmo dia, será a vez da prioridade 2 (6 estrelas), e às 22h, a prioridade 3 (5 estrelas). No dia 28, a venda continua com a prioridade 4 (4 estrelas) às 4h, seguida pela prioridade 5 (3 estrelas) às 10h, a prioridade 6 (2 estrelas) às 16h e a prioridade 7 (1 estrela) às 22h. Por fim, a prioridade 8 (0 estrelas) será liberada às 4h do dia 29.

A venda geral para todos os torcedores começará às 10h do dia 29 de outubro. Vale destacar que a venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site spfcticket.net. Não há venda de ingressos em bilheterias.

Os preços dos ingressos são acessíveis, com as entradas para as arquibancadas (Portões 5, 8, 9 e 10) custando R$ 20, com meia-entrada a R$ 10. As cadeiras numeradas têm preço de R$ 30, com meia-entrada a R$ 15. É importante ressaltar que os ingressos estarão disponíveis apenas online, através do site mencionado.

De acordo com a determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo, os jogos clássicos regionais deverão ser realizados com torcida única. Por isso, não haverá venda de ingressos para os torcedores do Corinthians neste jogo.

A partida de volta acontece no dia 9 de novembro, um sábado, com mando do Timão, às 15h30. Quem avançar de fase, enfrenta na final o vencedor do duelo Ferroviária x Palmeiras.

Confira as informações detalhadas:

Venda Geral para Toda a Torcida do São Paulo: A partir das 10h do dia 29/10.

