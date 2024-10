Red Bull Bragantino anuncia saída do técnico Pedro Caixinha

Na noite deste domingo, o Red Bull Bragantino anunciou que Pedro Caixinha não é mais o treinador da equipe. O anúncio acontece um dia após a derrota do time paulista para o Botafogo, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Lutando contra a zona de rebaixamento do torneio, o Bragantino está na 16ª colocação com 34 pontos, mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro do Z4.

O Red Bull Bragantino informa que Pedro Caixinha não é mais o treinador da equipe. O português deixa o comando técnico com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas nos 124 jogos em que esteve à frente do clube de Bragança Paulista. Com Caixinha, o Massa Bruta chegou a duas... pic.twitter.com/mzpLzm1ZLQ ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 27, 2024

Pedro Caixinha chegou no Bragantino em janeiro de 2023. Pelo clube, foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. O técnico português comandou o time paulista à Pré-Libertadores de 2024, não chegando à fase de grupos após enfrentar o Botafogo. Os auxiliares Pedro Malta e José Leite, e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o clube.

Caixinha teve um bom primeiro ano com o Bragantino em 2023, terminando o Campeonato Brasileiro em sexto lugar. Em 2024, no entanto, além de brigar para não cair, a equipe caiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, para o Corinthians, e na mesma fase da Copa do Brasil, para o Athletico-PR.

O Bragantino volta a campo no próximo sábado, em duelo direto na luta contra a queda. O Red Bull recebe o Cuiabá, 19º colocado, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O clube ainda não anunciou quem será o substituto de Caixinha.