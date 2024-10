Ranking UOL: Botafogo passa o São Paulo em semana de goleada histórica

Do UOL, no Rio de Janeiro

A semana espetacular para o Botafogo resultou em um salto de uma posição no Ranking UOL 2024.

A goleada sobre o Peñarol e a vitória suada sobre o Red Bull Bragantino fizeram com que o time carioca roubasse o segundo lugar do São Paulo.

O Palmeiras continua na liderança, por enquanto, mesmo depois de empatar com o Fortaleza pelo Brasileirão.

Nesta semana, outra alteração no top-10 foi a chegada do Internacional ao oitavo lugar, tomando o posto do Cruzeiro.

A temporada está na reta final e os títulos serão decisivos para definir qual será o desenho.

O Botafogo tem chance de dar um salto definitivo na ponta, já que está próximo da final da Libertadores e hoje lidera o Brasileirão com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras.

O Ranking UOL 2024*

Palmeiras (-): empatou com Fortaleza Botafogo (+1): venceu Peñarol e Red Bull Bragantino São Paulo (-1): empatou com Criciúma Flamengo (-): venceu o Juventude Atlético-MG (-): venceu River Plate e perdeu para o Inter Fortaleza (-): empatou com o Palmeiras Fluminense (-): venceu o Athletico e perdeu para o Vitória Internacional (+1): venceu o Atlético-MG Cruzeiro (-1): empatou com Lanús e perdeu para o Athletico Grêmio (-): venceu o Atlético-GO Bahia (-): Vasco (+1): venceu o Cuiabá Athletico-PR (+1): perdeu para o Fluminense e ganhou do Cruzeiro Juventude (-2): perdeu para o Flamengo Corinthians (-): empatou com o Racing Red Bull Bragantino (-): perdeu para o Botafogo Cuiabá (-): perdeu para o Vasco Vitória (+1): ganhou do Fluminense Criciúma (-1): empatou com o São Paulo Atlético-GO (-): perdeu para o Grêmio

*Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior.

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado às segundas-feiras. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo.

Critérios

O ranking considera todos jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os três pontos nos Estaduais ou regionais.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.