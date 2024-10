Raniele se torna protagonista de Cuiabá x Corinthians mesmo sem jogar

Do UOL, em São Paulo

Raniele perdeu espaço dentro do elenco do Corinthians sob a direção Ramón Díaz. Antigo titular e tratado como referência semanas depois de chegar ao clube, o volante amarga a reserva e tem minutos reduzidos nos jogos. Porém, nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), ele é protagonista fora de campo em Cuiabá x Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal.

O que aconteceu

O Cuiabá cobra o Corinthians publicamente pelo pagamento de parte da contratação de Raniele, incorporado ao elenco Alvinegro no início da temporada por um valor de 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O presidente do Dourado, Cristiano Dresch, atacou a diretoria do rival deste sábado pelo atraso na parcela julho, no valor de 400 mil euros (R$ 2,4 milhões)

A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. O Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que vão pagar para o Memphis Depay

Cristiano Dresch, em entrevista à Rádio Bandeirantes

O clube cuiabano acionou o Corinthians na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ainda aguarda a resolução do caso.

A partir da dívida, o Corinthians precisaria quitar todo o pagamento de uma vez. O clube alvinegro tenta um acordo com o Cuiabá para acertar a situação fora dos gramados.

Ainda no acordo com Cuiabá, o Timão vai pagar mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões na cotaçao atual) por Raniele ter superado 60% dos jogos da equipe na temporada.

Em campo, confronto direto

Fora de campo, o clima é quente. Dentro, a temperatura também e alta. O duelo é de dois rivais que brigam pela permanência na elite do futebol brasileiro.

O Corinthians soma 32 pontos, cinco a mais do que o Cuiabá, que tem a chance de encostar no Timão no confronto desta segunda-feira. Para o Alvinegro, o jogo pode significar a saída da zona de rebaixamento.