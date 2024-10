Próximo adversário do Santos, Ituano tem pior defesa e é o time com mais derrotas na Série B

Em busca do retorno à elite do futebol brasileiro, o Santos visita nesta segunda-feira o Ituano, pela 34ª rodada da Série B. Para este jogo, o Peixe quer se apegar à campanha ruim do adversário, dono da pior defesa e líder em derrotas na Segunda Divisão.

Com 52 gols sofridos em 33 partidas, o Ituano é disparado o time que mais vezes foi vazado durante a Série B. O Guarani, com 48 tentos sofridos, ocupa a segunda posição na lista das piores defesas.

Além disso, o Ituano é a equipe que mais perdeu na Segunda Divisão, com 19 derrotas. O time do interior paulista foi derrotado em 57,5% de seus jogos. No entanto, o Galo de Itu vem de vitória na última rodada, quando bateu o Botafogo-SP, por 1 a 0.

O Ituano vive situação delicada na Série B. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 34 pontos conquistados, dois a menos que o CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, é o líder da competição, com 59 unidades.

Além de líder, o Santos também é dono do segundo melhor ataque da Série B. Com 49 gols marcados, o Peixe só não balançou mais as redes que o Ceará (50).

O Santos encerra neste domingo a preparação para o confronto contra o Ituano. As equipes entram em campo a partir das 19h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo.