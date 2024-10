Promessa do tênis brasileiro, Livas Damázio levanta seu primeiro título ITF na carreira

Neste domingo, Livas Damázio, promessa do tênis brasileiro, conquistou seu primeiro título do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). O atleta de 14 anos levantou o troféu do J30 de Foz do Iguaçu, jogando no saibro.

Natural de Cuiabá, Livas se tornou o primeiro tenista sul-americano nascido em 2010 a levanter um troféu ITF. Na final, o cuiabano derrotou o também brasileiro Brian Tremblay, de 18 anos, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4).

"Acho que foi bem importante, já tinha feito uma outra final antes e acabei ficando nervoso e não consegui jogar o meu melhor tênis. Mas essa final foi diferente, eu peguei um pouco dos aprendizados da outra final tentei manter a calma e desfrutar da situação", disse o tenista de 14 anos.

Agora, Livas segue para o torneio J60 de Itajaí, que oferece ainda mais pontos que o evento de Foz do Iguaçu.

"Não vou conseguir desfrutar tanto pois já sigo para Itajaí para mais um torneio a partir desta segunda-feira, mas estou bem feliz com minha conquista ainda mais que já tinha batido na trave algumas vezes", afirmou o jovem.

Em 2024, Livas já foi campeão da Copa Cosat em Bragança Paulista e disputou o torneio sub-14 de Wimbledon, em Londres.