Polícia Civil investiga possível emboscada de organizados do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro

A madrugada deste domingo ficou marcada por uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investiga o ocorrido que deixou uma pessoa morta e outras feridas.

Em nota enviada à imprensa, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, de acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de organizados do Palmeiras. O boletim de ocorrência está em elaboração pela Delegacia de Mairiporã, que requisitou perícia ao local.

Através das redes sociais, o prefeito de Mairiporã, Walid Ali Hamid, relatou que 16 pessoas estão em estado grave no Hospital Anjo Gabriel, local onde foram levados os feridos.

Ambos os times tiveram compromissos no sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), enquanto o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Anteriormente, em setembro de 2022, torcedores organizados de Palmeiras e Cruzeiro, membros da Mancha Verde e Máfia Azul, respectivamente, protagonizaram outra briga na Fernão Dias, na altura da cidade de Carmópolis de Minas. Na ocasião, quatro pessoas foram baleadas.