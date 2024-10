Pênaltis para Palmeiras e Flamengo foram bem marcados? Ex-árbitros divergem

Ex-árbitros ouvidos pelo UOL divergiram sobre os pênaltis marcados para Palmeiras e Flamengo nos jogos contra Fortaleza e Juventude, respectivamente, no último sábado (26).

O que eles disseram?

O primeiro pênalti do Palmeiras tem uma coisa muito semelhante ao pênalti marcado a favor do Flamengo. Toda jogada que for pelas costas é falta. Não há uma disputa ombro a ombro. Há uma jogada por trás. A pessoa não está vendo de onde está vindo esse empurrão. Apesar de serem lances obviamente diferentes, eles têm o mesmo princípio: um toque por trás nas costas que tem que ser marcado. O segundo pênalti do Palmeiras, eu não vejo penalidade nunca. Esse movimento é até um movimento natural de defesa quando a bola vem em cima de você. Eu não vejo que ele abriu o braço, fez o movimento de alavanca para ganhar espaço. Alfredo Loebeling

Eu achei pênalti o primeiro marcado para o Palmeiras. O jogador do Palmeiras [Flaco López] veio na velocidade, e o jogador do Fortaleza [Titi] que estava no lance o atropelou. No segundo pênalti, foi o lance de bola na mão. Nem toda a mão na bola é pênalti. Ele [Yago Pikachu] foi se defender, ele pôs a mão para se defender da bola. No lance do Flamengo foi uma trombada normal de jogo. Se fosse ao contrário, eu duvido que ele [Braulio, árbitro do jogo] daria. João Paulo Araújo

Três pênaltis que não existiram: primeiro pênalti do Palmeiras foi uma jogada normal, lances como este acontecem em todos os jogos e nada deveria ser marcado. No segundo pênalti para o Palmeiras, o jogador [Yago Pikachu] está com os braços colado em seu peito. O pênalti marcado para o Flamengo foi uma jogada normal de disputa de espaço, o atleta do Flamengo [Gerson] se jogou no chão. Ulisses Tavares

São três situações diferentes e todas erradas. O erro vem desde a primeira rodada, isso é só consequência. Árbitros errando com o VAR, ano péssimo da arbitragem. A culpa não é dos árbitros, sabemos que alguns não têm qualidade para estar lá. Se colhe o que se planta. Guilherme Ceretta

Como foram os lances

O primeiro pênalti para o Palmeiras contra o Fortaleza envolveu Flaco López e Titi. Os dois se chocaram após disputa pela bola na área, e o atacante palmeirense foi ao solo. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou a penalidade em campo. Raphael Veiga converteu a cobrança.

O segundo pênalti para o Palmeiras saiu em toque de braço de Yago Pikachu. Caio Paulista arriscou chute de longe, e a bola pegou no braço do atleta do Fortaleza. Ramon Abatti marcou a penalidade após ser chamado pelo VAR. Estêvão não desperdiçou e foi às redes na cobrança.

O pênalti para o Flamengo contra o Juventude aconteceu em lance envolvendo Gerson e Mandaca. O meia do Flamengo se chocou com o adversário e caiu no gramado. Braulio da Silva Machado marcou a penalidade em campo. Gabigol cobrou com categoria e marcou pelo Fla.