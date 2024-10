Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians com jogo-treino; veja como foi

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã deste domingo e já deu início à preparação para o duelo contra o Corinthians, que será disputado na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga e Estêvão, ambos de pênalti, anotaram os gols palmeirenses no Allianz Parque no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na tarde de sábado. Com o resultado, o Verdão segue como vice-líder, com 61 pontos, e viu o Botafogo abrir vantagem na ponta, com 64.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo com o Leão do Pici seguiram o cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais participaram de um jogo-treino em dimensões reduzidas, em atividade que teve dois tempos de 30 minutos e foi complementada por jogadores da base.

A equipe vermelha jogou com: Mateus; Giay, Jarleysom, Naves e Kauã; Fabinho, Ramon e Mauricio; Igor (Rikelme), Rony e Rômulo. Enquanto o time verde teve: Marcelo Lomba; Kauan Firmo; Michel, Diogo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Wendell; Luis Arthur, Giulio e Dudu.

Rômulo abriu o placar de perna esquerda para o time vermelho, mas Gabriel Menino marcou dois gols e deu a vitória ao time verde pelo placar de 2 a 1.

O Palmeiras agora terá dois dias de folga e retoma as atividades na tarde de quarta-feira, na Academia de Futebol. O clássico contra o Corinthians acontece às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).