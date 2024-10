Palmeiras repudia ataque da Mancha e pede punição rigorosa para criminosos

O Palmeiras repudiou a emboscada de membros da Manha Verde contra cruzeirenses em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, que deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos na madrugada deste domingo (27), e ainda pediu punição rigorosa aos criminosos.

A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia as cenas de violência protagonizadas na Rodovia Fernão Dias, na manhã deste domingo (27). O futebol não pode servir como pano de fundo para brigas e mortes. Que os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes e os criminosos, punidos com rigor. Palmeiras, em nota enviada ao UOL.

O clube é rompido com as organizadas e Leila Pereira obteve medida protetiva contra os líderes da Mancha após sofrer ameaças em setembro do ano passado.

Entenda o episódio

A emboscada deste domingo (27) deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos e reuniu cerca de 120 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro em Mairiporã, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte.

Ainda segundo as autoridades, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro. Quinze vítimas foram levadas ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã, e três encaminhadas ao Hospital de Franco da Rocha. Sete pessoas sofreram traumatismo craniano e um homem teve uma lesão por arma de fogo no abdômen, mas não corre risco de morrer.

Os agressores fugiram antes da chegada da polícia. Entre os feridos, estava um homem de 30 anos que foi levado ao hospital, mas acabou morrendo durante o atendimento.

A briga teria começado por volta de 5h20 no quilômetro 65 da Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã. Dois ônibus com torcedores de Palmeiras e Cruzeiro se encontraram, fecharam a rodovia e partiram para a confusão com pedaços de madeira e bombas caseiras.