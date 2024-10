Palmeiras: Abel puxa orelha de reforço do ano e pede inspiração em Estêvão

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras no meio da temporada como o reforço de peso que a torcida tanto pediu nos últimos anos. No entanto, o jogador de 31 anos ainda não emplacou na equipe e levou um "puxão de orelha" de Abel Ferreira na coletiva de imprensa após o empate contra o Fortaleza, no último sábado (26).

O que Abel disse

Claro que nós esperamos mais de todos os jogadores. O Felipe [Anderson] não pode só jogar bem, tem que arriscar o cruzamento, o arremate, estou farto de dizer isso a ele. Passa, dribla. Não! Tem que ir pra cima, perder a primeira e depois seguir. O Estêvão é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso que vem aqui e pagam o que pagam por ele [vendido ao Chelsea por 61,5 milhões]. Essa coragem e audácia é o que temos que ter em todos os jogos. Não conseguimos traduzir em gols as chances flagrantes que tiveram. todos os pontos contam até o final, estamos na luta e vamos lutar até o final para defender o título que temos. Abel Ferreira.

Felipe Anderson teve nova atuação tímida com a camisa do Palmeiras. O meia-atacante iniciou o jogo como titular, mas foi substituído aos 25 minutos do 2º tempo dando lugar a Dudu após um jogo pouco participativo e de muitas tomadas de decisões erradas. Segundo o Footstats, Felipe terminou o jogo com nota 5,9 — um dos piores do Alviverde.

Números de Felipe Anderson até o momento são muito modestos para alguém que chegou como o principal reforço da temporada. Ele tem 18 jogos, dois gols e duas assistências.

Abel Ferreira quer que o jogador assuma o papel de protagonista da equipe. Durante sua carreira, Felipe ficou conhecido pelos dribles e chutes de fora da área — algo que dificilmente reproduz nos jogos do Palmeiras.

Inspiração em Estêvão. Com o gol contra o Fortaleza, a joia palmeirense chegou a 11 gols no Brasileirão e assumiu a artilharia da competição ao lado de Pedro, do Flamengo, que não atua mais em 2024. Além disso, o garoto é o principal garçom do Brasileirão com oito assistências.

Felipe Anderson tem média de finalizações muito baixa no Palmeiras. De acordo com o Footstats, a média é de 1,22 finalizações por jogo. Já Estêvão tem média de 2,68 chutes por jogo e Raphael Veiga tem 2,67 — eles só ficam atrás no quesito para Pablo Vegetti (Vasco) com 2,93. Abel quer que Felipe Anderson arrisque mais.

Palmeiras prega cautela com o jogador. Felipe chegou ao Palmeiras logo após a temporada europeia pela Lazio e não teve o tempo de descanso ideal. A previsão da diretoria é que ele se firme a partir do ano que vem. Além disso, o clube tem como exemplo no elenco diversos atletas que não tiveram impacto imediato e depois foram importante, como Raphael Veiga, Zé Rafael e até Gustavo Gómez (que inicialmente era reserva).