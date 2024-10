'Não foi limpo', Norris reclama de manobra de Verstappen no GP do México

Imagem: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Segundo colocado no GP do México de F1, Lando Norris teve uma disputa quente com Max Verstappen no início da corrida, e reclamou das manobras feitas pelo holandês para defender a posição.

O que aconteceu

O duelo aconteceu na décima volta da corrida e Norris foi forçado a sair da pista por Verstappen duas vezes. O piloto da Red Bull foi punido com 20 segundos e terminou a corrida em sexto lugar.

Norris disse que "já esperava" esse tipo de manobra de Verstappen. O piloto inglês reclamou que a forma como o holandês se defendeu "não foi limpa".

[Sobre as manobras de Verstappen] Infelizmente, eu sabia o que esperar. Não queria esperar essas coisas do Max, que é um piloto que eu respeito. Mas não foi uma manobra muito limpa.

Lando Norris, piloto da McLaren

Com a segunda colocação, Lando Norris esquentou a briga pelo título mundial. Ele chegou a 315 pontos, contra 362 de Max Verstappen.