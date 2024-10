Zubeldía vê gol bizarro como acidente e cita jogo sujo do Criciúma

Do UOL, em São Paulo

O técnico Luis Zubeldía viu o gol bizarro sofrido pelo São Paulo no empate contra o Criciúma por 1 a 1, neste sábado (26), como um acidente. No lance, Rafael saiu mal do gol, e Arboleda furou de maneira bizarra ao tentar dar o chutão — Felipe Vizeu aproveitou e marcou.

Fizemos um bom jogo apesar de não tivermos os três pontos. Sempre tentamos atacar e jogar no campo adversário. Geramos situações. Lamentavelmente, fizeram um gol evitável, um acidente, mas a equipe não afrouxou, seguiu insistindo, apesar do gol sofrido. Tentamos da maneira que soubemos. Luis Zubeldía, em entrevista coletiva

O treinador do Tricolor ainda citou o "jogo sujo" feito por equipes quando saem na frente do São Paulo e citou outras situações em que a situação aconteceu com a equipe.

O certo é que nós estamos brigando pela Libertadores e eles pela zona de rebaixamento e fazem o jogo sujo. Vai ser muito duro, difícil, faltam sete jogos [...] Faltou chutar um pouco mais de fora, faltou conectar os cruzamentos, mas não é fácil. O Fortaleza, o Fluminense, Cuiabá e hoje o Criciúma, são que saíram na nossa frente, muitas vezes não encontramos o caminho porque se fecham muito. Tentamos, depois empurramos mais com as mudanças e o gol chegou muito perto do final. Se chegasse cinco minutos antes, teríamos mais tempos para fazer o segundo.

O que mais ele disse?

Empate justo: "Creio que fizemos um bom primeiro tempo, fizemos dois tempos bons. Faltou finalizar as jogadas no primeiro tempo, a conexão para que o domínio se traduzisse em chances, bolas paradas, escanteios, mas o domínio foi nosso. Tirando o gol, nosso primeiro tempo foi bom. O segundo também foi. O empate é mais do que justo."

Liziero: "Ferreira abriu o jogo pela esquerda e precisávamos de um jogador que atacasse por dentro vindo da lateral. As duas situações que teve de chute, foi nesse esquema. Precisávamos de alguém que abrisse, como o Ferreira. Já havia feito isso com o William contra o Cuiabá. É uma boa alternativa porque permite chute e cruzamentos por dentro."

Empate como prêmio: "Creio que é um prêmio, visto que o empate pode chegar por casualidade, mas outras vezes por consequência e a equipe se manteve com ordem ainda que estivesse com muitos jogadores ofensivos. O empate chegou por consequência do que a equipe tentou fazer. O empate foi mais que merecido pelo empenho, mostramos ter mais chances de gol. O sabor amargo é por não termos outras mais chances. Vamos valorizar todos os pontos porque está tudo muito igual. Temos que seguir trabalhando para nos mantermos na parte de cima, entre os seis primeiros."

Comemora empate? "Nossa mentalidade é ganhar, mas estamos em uma situação do torneio em que é importante somar pontos fora de casa. Como se deu o jogo, o final... É um ponto que temos que considerar."