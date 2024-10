Jogador expulso com 3 segundos de jogo se desculpa: 'Me excedi'

O atacante Rafa Silva, do Cruzeiro, usou sua conta oficial no Instagram, para se desculpar por ter sido expulso com apenas três segundos de jogo em partida contra o Athletico Paranaense neste sábado (27), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Rafa Silva admitiu o erro e disse que "se excedeu" na jogada. O atacante ressaltou que estava muito feliz por voltar aos gramados após cerca de quatro meses afastado por conta de uma lesão.

O camisa 8 do Cruzeiro ainda lamentou que a expulsão tenha comprometido o desempenho da equipe. O time mineiro foi dominado na partida e derrotado por 3 a 0.

Quero me desculpar com toda a torcida cruzeirense, meus companheiros e o staff que me acompanha pelo ocorrido no jogo. Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos.

Rafa Silva, no Instagram

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, anunciou que Rafa Silva recebeu uma multa. O dirigente cruzeirense ressaltou que a atitude foi inadmissível.