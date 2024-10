Ituano x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Série B

Ituano e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O confronto, válido pela 34ª rodada da Série B, está marcado para as 19h (de Brasília).

No primeiro turno, o Santos levou a melhor e venceu o Ituano por 2 a 0, na Vila Belmiro. Diego Pituca e Guilherme marcaram os gols da vitória do Alvinegro Praiano.

O Peixe busca mais uma vitória na Série B para se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro. Os comandados do técnico Fábio Carille são os líderes da competição, com 59 pontos, mesma pontuação do vice-líder Sport. Em seu último compromisso, a equipe venceu o Ceará, por 1 a 0, com gol de Pituca.

Para este jogo, Carille tem uma vasta lista de desfalques. O goleiro Gabriel Brazão (suspenso), os zagueiros Jair (inflamação no músculo do quadril direito) e Luan Peres (estiramento muscular na região intercostal esquerda) e o meia Miguelito (recuperação física) não estão à disposição do treinador santista.

Em contrapartida, o técnico conta com o retorno do lateral JP Chermont. O jovem se recuperou de um edema na parte posterior da coxa direita que o tirou do duelo contra o Ceará e está à disposição de Carille.

O meia Giuliano evoluiu na recuperação de um edema na perna direita e pode pintar como novidade na escalação do Santos. O camisa 20 chegou a ficar de fora do treino do Peixe na última sexta-feira.

Do outro lado, o Ituano precisa vencer para respirar na briga contra o rebaixamento à Série C. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 34 pontos, dois a menos que o CRB, primeiro time fora do Z4. No último jogo, o Galo de Itu derrotou o Botafogo-SP, por 1 a 0, e adquiriu pontos importantes na luta contra o descenso.

Para enfrentar o Santos, o técnico Chico Elias conta com os retornos do lateral Marcinho, do zagueiro Luiz Gustavo e do atacante Thonny Anderson. Os três estavam suspensos.

FICHA TÉCNICA



ITUANO X SANTOS

Local: estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)



Data: 28 de outubro de 2024 (segunda-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (MASTER/SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (AB/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (AB/SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.



Técnico: Chico Elias

SANTOS: Diógenes; JP Chermont, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Giuliano); Willian Bigode, Wendel Silva e Guilherme.



Técnico: Fábio Carille