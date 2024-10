Ituano x Santos: saiba onde assistir ao duelo pela 34ª rodada da Série B

Ituano e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo. O confronto, válido pela 34ª rodada da Série B, está marcado para as 19h (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido pelo Premiere (Pay-Per-View), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Na reta final da Série B, o Santos busca mais uma vitória para se aproximar ainda mais do retorno à elite. O Alvinegro Praiano lidera a Segunda Divisão, com 59 pontos conquistados, mesma pontuação do vice-líder Sport.

Os comandados de Fábio Carille venceram três de seus últimos cinco jogos. A equipe também sofreu duas derrotas no período. Na última terça-feira, o Peixe venceu o Ceará por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Diego Pituca.

Do outro lado, o Ituano ainda sonha com a permanência na Série B. A equipe do interior Paulista respirou na última rodada ao vencer por 1 a 0 o Botafogo-SP, rival direto na zona de rebaixamento. Os donos da casa ocupam a 18ª posição, com 34 pontos somados, dois a menos que o CRB, primeiro time fora do Z4.