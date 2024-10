F1: Sainz admite surpresa por ultrapassagem em Verstappen: 'É difícil'

Após vencer o GP do México de F1, Carlos Sainz admitiu que se surpreendeu com a ultrapassagem que fez no início da corrida sobre Max Verstappen.

O que aconteceu

Depois de largar na pole position, Sainz perdeu a posição para Verstappen antes da primeira curva. O piloto da Red Bull saiu melhor e fez a ultrapassagem por dentro.

Sainz deu o troco depois de oito voltas (seis delas com safety car na pista). O piloto espanhol aproveitou a primeira chance que teve e retomou a ponta da corrida para não perder mais.

Eu nem me preparei para a ultrapassagem. Eu estava triste por ter perdido a posição no início. Eu fiquei surpreso por conseguir. É difícil ultrapassar o Max. Eu não tinha nada a perder ali, então decidi arriscar o mergulho, e deu certo.

Carlos Sainz, piloto da Red Bull

Max Verstappen confirmou a fama citada por Sainz na sequência da corrida. Em uma disputa de posição com Lando Norris, da McLaren, o piloto holandês apelou até mesmo para manobras ilegais para defender seu lugar - o que lhe custou duas punições de dez segundos e, eventualmente, a perda de posições (ele largou em segundo e terminou em sexto).