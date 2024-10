Sainz vence GP do México marcado por batida, confusão e punições a Max

O espanhol Carlos Sainz confirmou o bom fim de semana e, após largar na pole position, venceu o GP do México, seguido por Lando Norris, da McLaren.

O que aconteceu

Charles Leclerc, companheiro de Sainz, esteve em segundo na maior parte da corrida, mas errou no fim, perdeu a posição para Norris e acabou em terceiro. Lewis Hamilton e George Russell, ambos da Mercedes, chegaram na quarta e quinta posições, respectivamente.

Verstappen chegou a liderar, mas perdeu posições e terminou em sexto, após cumprir duas punições severas. O piloto da Red Bull fez manobras ilegais para tentar defender sua posição contra Norris.

O holandês segue na liderança do Mundial de Pilotos, mas a diferença para Lando Norris caiu. Verstappen soma agora 362 pontos, contra 315 do piloto da McLaren; Charles Leclerc, da Ferrari, na terceira colocação, também se aproximou, agora com 291 pontos.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (3), quando desembarca no Brasil. A próxima corrida, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, começa às 14h (de Brasília).

Como foi a corrida

Max Verstappen tomou a primeira posição de Carlos Sainz logo após a largada. O piloto holandês colocou sua Red Bull na parte de dentro da pista, forçando o espanhol a tentar uma manobra difícil para manter a ponta. O piloto da Ferrari acabou saindo da pista e cortando caminho. Na sequência, Sainz abriu caminho para Verstappen, já que

Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, e Alexander Albon, da Williams, enroscaram-se antes da primeira curva e tiveram que deixar a corrida. O safety car entrou na pista antes de os pilotos completarem a primeira volta e ficou no autódromo até a volta 7.

Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, envolveu-se em um acidente após a larga no GP do México Imagem: Yuri CORTEZ / AFP

Sergio Pérez foi punido por parar o carro fora da posição no momento da largada. O piloto local foi penalizado com cinco segundos por parar sua Red Bull à frente da linha que determina o lugar dos carros no grid de largada.

Mais rápido na pista, Sainz não demorou para recuperar a primeira posição. Duas voltas depois de o safety car deixar a pista, o espanhol fez uma bela manobra e deixou Verstappen para trás.

Ameaçado por Lando Norris, Max Verstappen fez manobras ilegais para defender a segunda posição e acabou punido com 20 segundos. Primeiro, o holandês tocou na roda da McLaren de Norris para evitar uma ultrapassagem, forçando-o para fora da pista. Na sequência, com o inglês na frente, Verstappen saiu do traçado e voltou a tocar a roda do adversário, que mais uma vez saiu da pista.

A briga entre Verstappen e Norris foi boa para a Ferrari. Na frente, Carlos Sainz conseguiu abrir vantagem. Atrás, Charles Leclerc aproveitou para tomar a posição de ambos.

Dia de festa para Alonso acabou mais cedo. O piloto da Aston Martin, que completou 400 GPs no México, teve um problema no carro e foi obrigado a abandonar a corrida antes da 20ª volta.

Após a primeira rodada de paradas, Max Verstappen, que cumpriu a punição nos boxes, voltou na sexta posição. Por outro lado, Sergio Pérez viu o desempenho de sua Red Bull cair após tocar Liam Lawson em uma tentativa de ultrapassagem, e não saiu das últimas posições - ele largou em 18º.

Oscar Piastri foi um dos destaques do fim da corrida. O piloto da McLaren, que largou em 17º, fez várias ultrapassagens para ser o oitavo a passar pela linha de chegada.

No fim da corrida, Lando Norris pressionou Charles Leclerc e conseguiu a segunda posição. O piloto da McLaren nem precisou fazer uma manobra de ultrapassagem, já que o monegasco saiu da pista ao tentar defender a posição.

Veja a classificação do GP do México: