Escalação do Santos: Sem Jair, João Basso deve ser titular contra o Ituano

O Santos encerrou neste domingo, no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo contra o Ituano. Para este jogo, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Jair. O zagueiro está com uma inflamação no músculo do quadril direito. João Basso é a principal opção para substituir o jovem de 19 anos.

O substituto natural seria Luan Peres. No entanto, o zagueiro segue tratamento de um estiramento muscular na região intercostal esquerda e também não está à disposição de Carille. Assim, Basso surge como a solução para jogar ao lado de Gil.

Outros dois desfalques certos para a partida são Gabriel Brazão e Miguelito. O goleiro está suspenso com três cartões amarelos, enquanto o jovem boliviano faz um trabalho de recuperação física. Diógenes e Renan disputam a vaga de titular no lugar de Brazão. O jovem Matheus Jundi também é opção.

O meia Giuliano, que ficou de fora das atividades com o elenco na última sexta-feira, evoluiu na recuperação de um edema na perna direita e pode ser opção para Carille.

Sendo assim, um provável Santos tem: Diógenes; JP Chermont, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Giuliano); Willian Bigode, Wendel Silva e Guilherme.

O Santos lidera a Segunda Divisão, com 59 pontos, enquanto o Ituano ocupa a 18ª posição, com 34. As equipes entram em campo nesta segunda-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O duelo, válido pela 34ª rodada da Série B, está marcado para as 19h (de Brasília).