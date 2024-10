Elenco do Corinthians desembarca em Cuiabá para jogo importante do Campeonato Brasileiro

O elenco do Corinthians desembarcou na capital mato-grossense no início da noite deste domingo. Os jogadores encerraram a preparação para enfrentar o Cuiabá, em jogo importante na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto, suspensos por acúmulo de cartões amarelos, não viajaram com a delegação. O lateral esquerdo Hugo, com desconforto na panturrilha esquerda, segue de fora dos relacionados.

A expectativa é que a torcida do Corinthians lote o setor destinado a ela na Arena Pantanal. No confronto contra o Cuiabá em 2023, alguns corintianos compraram entradas até nos espaços destinados à torcida mandante.

O próprio clube registrou nas redes sociais alguns torcedores pedindo autógrafos aos jogadores assim que o avião da delegação pousou em Cuiabá.

O Timão pisou em Mato Grosso e a Fiel Torcida já veio receber!

O jogo contra o Cuiabá é de extrema importância para o Corinthians, que caiu para a 18ª posição do Brasileiro com a combinações de resultados no sábado. Porém, se vencer o Dourado, a equipe deixa o Z4 pelo menos até a próxima rodada.

A partida será disputada nesta segunda, às 19 horas (de Brasília).