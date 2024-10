Além do campo: as dúvidas de Dorival para definir volta de Neymar à seleção

O técnico Dorival Júnior ainda tem dúvidas sobre a convocação de Neymar para a seleção brasileira em novembro.

O que aconteceu

Dorival quer entender se Neymar está bem fisicamente e mentalmente preparado para o retorno à seleção nos jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, pelas Eliminatórias.

Tecnicamente, não há dúvidas sobre o astro. As dúvidas da comissão envolvem fatores extracampo.

O primeiro passo foi entender como Neymar está após um ano fora por cirurgia no joelho. Médico do atleta e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar observou in loco e atestou o bom trabalho feito pelo departamento médico do Al-Hilal.

Neymar jogou por pouco mais de 20 minutos na vitória de 5 a 4 do Al-Hilal sobre o Al Ain e mostrou desenvoltura. Ele atuará uma única vez antes da convocação de Dorival, contra o Al Tai, dia 29 de outubro, pela Copa do Rei Saudita.

Dorival vai ver a próxima partida e quer conversar com Neymar para decidir pela convocação ou não do craque. Neste momento, a tendência é que o meia-atacante seja chamado, até pela provável ausência de Rodrygo, que teve uma lesão muscular e vai ficar fora por cerca de três semanas.

Dorival sabe que Neymar é "fominha", mas vai dizer que se preocupa também com o lado humano do atleta, que ficou um ano sem conviver com a pressão de ser protagonista da seleção.

O treinador acredita que Neymar será cobrado independentemente de quantos minutos jogue, então quer saber se ele está preparado para essa volta logo depois de uma longa recuperação.

A data da convocação não está definida, mas o evento deve ocorrer nos primeiros dias de novembro. O último jogo de Neymar pela seleção foi contra o Uruguai, no dia 17 de outubro de 2023.

Sem Neymar, o Brasil teve seis vitórias, cinco empates e três derrotas, em um aproveitamento de 54,7% dos pontos. O técnico ainda era Fernando Diniz quando ele se lesionou.