Diretor do Cruzeiro, Alexandre Mattos promete "multa severa" a Rafa Silva

Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruzeiro, não ficou nada contente com a expulsão de Rafa Silva na derrota da Raposa para o Athletico-PR, neste sábado, por 3 a 0 na Ligga Arena. Antes da coletiva do treinador Fernando Diniz, o dirigente falou com a imprensa e prometeu que o atacante sofreu uma "multa severa" pelo ocorrido.

A expulsão de Rafa Silva aconteceu com apenas três segundos de jogo, quando, em um lance fora da disputa por bola, ele deu uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha. Pouco depois, o árbitro aplicou o cartão vermelho.

"É inadmissível o que aconteceu. Essa gestão, cabeçada pelo nosso presidente Pedro Lourenço, não aceita uma situação como essa. Então o Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro daquilo que a lei permite, óbvio. Mas foi severamente multado, e depois vamos aguardar os próximos passos em relação a isso", disse Alexandre Mattos.

"Já foi dito no vestiário que, acima de tudo, o Cruzeiro é um clube sério, um clube que cumpre rigorosamente tudo aquilo que é combinado, tudo que precisa ser feito. Exigimos muito um profissionalismo impecável, não concordamos de maneira alguma com a atitude, e por isso o Rafael já foi severamente multado", acrescentou.

Rafa Silva estava sem entrar em campo pelo Cruzeiro há pouco mais de quatro meses devido à lesões na coxa e no joelho. Nas partidas contra o Atlético-MG, dia 10 de agosto, e Lanús, 23 de outubro, ele até estava à disposição, mas não saiu do banco de reservas.

Algumas horas após a partida, Rafa Silva utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas. Ele admitiu o erro e disse que reconquistará a confiança dos cruzeirenses.

"Quero me desculpar com toda a torcida cruzeirense, meus compnaheiros e ao staff que acompanha pelo ocorrido no jogo. Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos", escreveu.

Agora, o Cruzeiro volta a focar na Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), a Raposa enfrenta o Lanús, no Estádio Ciudad de Lanús, pela volta das semifinais da competição continental. O duelo de ida, no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1.