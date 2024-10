Destaque contra o Criciúma, Liziero volta a fazer gol pelo São Paulo depois de mais de três anos

O volante Liziero, destaque do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Criciúma, voltou a fazer gol pelo Tricolor depois de mais de três anos de jejum.

O último gol do camisa 26 havia sido marcado em julho de 2021, na vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico da equipe era Hernan Crespo.

De lá para cá, após não se firmar como o esperado, Liziero passou por três empréstimos, para Internacional, Coritiba e Yverdon-Sport FC, da Suíça. O atleta retornou ao São Paulo em junho deste ano e vem tendo minutos com o técnico Luis Zubeldía.

Na derrota para o Cuiabá e no empate com o Criciúma, Liziero atuou como lateral esquerdo, entrando na vaga de Jamal Lewis. O atleta se sente confortável atuando nessa posição, especialmente com um ponta agudo no setor.

"Sim, Liziero e Ferreira abriram o campo pelo setor esquerdo, precisávamos de um jogador para atacar por dentro. Então a situação de chute veio desse caminho, por isso abrimos o campo com Ferreira. William Gomes fez algo semelhante contra o Cuiabá. É uma boa alternativa, proporciona chutes e cruzamentos por dentro", comentou Zubeldía em entrevista coletiva.

Desde que retornou ao São Paulo, Liziero acumula nove jogos (dois como titular), e agora um gol marcado. Seu contrato com o clube é válido apenas até final deste ano.