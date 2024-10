Com duas viradas, Guarulhos vence o Suzano no tie-break e celebra segundo triunfo na Superliga masculina

Na noite deste sábado, o Guarulhos venceu o Suzano, por 3 sets a 2 (25/21, 27/29, 21/25, 25/21 e 19/17), no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, pela segunda rodada da Superliga masculina de vôlei. Os visitantes chegaram a virar a partida após saírem perdendo, mas o Guarulhos virou novamente e conquistou sua segunda vitória em dois jogos.

O maior pontuador da partida foi Gabriel Pessoa, do Suzano, que marcou 24 pontos mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe. Leo Lukas, do Guarulhos, foi o segundo com mais pontos, com 21, e levou o troféu de melhor em quadra.

O Guarulhos começou a partida bem e venceu o primeiro set com distância no placar. Os suzanenses ajeitaram as táticas e viraram a partida, vencendo o segundo e terceiro set. Nery Tambeirou alterou o time mandante, colocando Deivid no lugar de Rammé, e os donos da casa empataram a partida. No tie-break, o duelo foi intenso e o placar foi dedicido no 19º ponto, com o Guarulhos conquistando a vitória.

Na sequência da Superliga masculina, o Suzano enfrenta o Campinas no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), na Arena Suzano. Já o Guarulhos volta à quadra apenas no dia 5, contra o Praia Clube, às 18h30, na Arena Dentil.