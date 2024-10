CEO do Fortaleza alfineta arbitragem após pênaltis marcados para o Palmeiras

A arbitragem do jogo entre Palmeiras e Fortaleza deixou o CEO do Leão do Pici, Marcelo Paz, descontente com as marcações de pênaltis a favor do Verdão, no Allianz Parque. A partida da 32ª rodada do Brasileirão terminou empatada por 2 a 2. Antes do duelo chegar ao fim, o dirigente se manifestou através das redes sociais.

"Empatamos o jogo. 'Tá' 2×2, gols com bola rolando, hein! Será que vão marcar mais pênaltis pro adversário?", escreveu Paz, às 17h54 em seu perfil no Instagram.

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz alfinetou a arbitragem de Palmeiras x Fortaleza por pênaltis marcados para o Verdão (Foto: Reprodução/Instagram)

O árbitro Ramon Abatti Abel anotou dois pênaltis a favor do Palmeiras. O primeiro foi em cima de Flaco López, no primeiro tempo. O argentino disputou bola na área e foi derrubado por Titi. Depois, na etapa final, Abatti Abel foi chamado pelo VAR e assinalou outra infração depois de um cruzamento de Caio Paulista acertar o braço de Pikachu.

Raphael Veiga fez o primeiro, e Estêvão converteu o segundo. Contudo, o Fortaleza buscou o empate duas vezes e balançou as redes de Weverton com gols de Hércules e Moisés.

Com o resultado dessa partida, o Fortaleza chegou a 57 pontos e segue na terceira posição. O Palmeiras fica em segundo lugar, com 61 pontos, enquanto o Botafogo abriu vantagem na liderança, com 64 pontos.